La Zone Mazaurette : comment composer avec un petit pénis ?

Tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe. Cette semaine, elle répond à Charly, la quarantaine et un désir en baisse, à Léa qui veut savoir comment gérer le petit pénis de son copain et à Maxime qui se demande si on vit une révolution sexuelle.