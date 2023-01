La Zone Mazaurette : comment être féministe à La France insoumise ?

L’affaire Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales et “envoi répété et malveillant de messages” le mois dernier, incarne plutôt bien cette relation contrariée entre La France insoumise et le féminisme. Au sein du parti, les avis autour du député sont partagés. D’un côté, il y a ceux qui le soutiennent, comme Jean-Luc Mélenchon, et de l’autre ceux qui lui demandent de faire profil bas comme François Ruffin. Dans l’imaginaire collectif le combat pour l’égalité femmes-hommes est un combat de gauche. Néanmoins, c’est le général de Gaulle qui ordonne le droit de vote aux femmes en 1944 et c’est le député gaulliste Lucien Neuwirth qui légalise les méthodes de contraception durant la présidence de Georges Pompidou. Plus récemment, l’allongement du délai pour les avortements, l’allongement du congé paternité et la création d’un index des égalités professionnelles ont été décidés sous le mandat d’Emmanuel Macron.