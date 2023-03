La Zone Mazaurette : comment faire rire en 2023 ? La réponse de Jérémy Ferrari

On se souvient des pépites de Desproges et de Coluche ou des imitations de Michel Leeb. On sait aussi qu’il est probable que s’ils étaient en vie aujourd’hui, ils ne feraient plus ce genre de blagues sur scène. On sait aussi qu’elles ne feraient probablement plus rire grand monde. Mais alors, comment fait-on pour faire rire, pour faire des blagues face à un public qui peut être choqué ? Pour ça, chacun sa technique, de l’autocensure aux spectacles trashs et assumés. Jérémy Ferrari a lui aussi sa façon de faire. Sur le plateau de Quotidien, il nous explique.