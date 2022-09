La Zone Mazaurette : comment le féminisme a pris le pouvoir au cinéma

On s’était habitués à ne voir que des festivals dirigés par des hommes récompenser des films réalisés par des hommes, mais les choses, petit à petit, sont en train de changer. Le cinéma féminin prend les devants et on voit de plus en plus de films réalisés par des femmes être mis en avant. On voit aussi plus de femmes dans les jurys et les comités. On en parle avec Maïa Mazaurette.