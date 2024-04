La Zone Mazaurette : comment les filles et garçons peuvent-ils tisser du lien à l’adolescence ?

Comme chaque vendredi, Maïa Mazaurette est de retour avec La Zone Mazaurette. La chroniqueuse s’intéresse ce soir à la façon dont les filles et les garçons peuvent se rapprocher à l’adolescence. Pour elle, l’important est de trouver une activité commune et se focaliser sur quelque chose afin de s’oublier soi-même et collaborer avec les autres. Maïa Mazaurette tente de répondre à une nouvelle question : l’engagement rend-il séduisant ? Pour que cela rende séduisant, il faut que la personne en face partage nos convictions. On peut aussi séduire pour militer, à l’image de Pamela Anderson qui a utilisé son image pour défendre plein de causes. Maïa Mazaurette tente de décrypter l’évolution de la femme musclée au sein de notre société. Elle prend pour exemple Lisa Lyon, véritable pionnière du culturisme à la fin des années 1970. Sa musculature a inspiré de nombreux photographes. Depuis l’émergence des femmes puissantes et désirables n’a fait que se confirmer. Maïa Mazaurette s’intéresse à l’univers SM. Plusieurs éléments de pop culture tels que le film « 50 Nuances de Grey » entre les années 1990 et 2010 ont permis de démocratiser ces pratiques, et aussi notamment grâce à la recherche médicale.

