La Zone Mazaurette : comment les marques (et même le FBI et la CIA) draguent les LGBT

Juin, c’est le « mois des fiertés » aux Etats-Unis. Depuis 1999, il commémore chaque année les émeutes de Stonewall de 1969 qui ont lancé le mouvement de libération gay et est l’occasion de célébrations dans le pays. Pour les marques, c’est aussi l’occasion d’opérer un gros « pinkwashing » ou « rainbow-washing », bref de se prendre soudainement de passion pour les droits LGBT. Ça marche pour presque toutes les marques et même pour le FBI et la CIA.