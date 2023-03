La Zone Mazaurette : comment lutter contre la masculinité toxique dans le sport ? L'avis d'Amélie Oudéa-Castéra

Parler de « masculinité toxique », c’est dire qu’il existe, dans le rôle masculin traditionnel, des éléments toxiques : la valorisation de la violence, l’indifférence ou le mépris des femmes, de la force. Ces éléments toxiques, on les retrouve dans tous les aspects de la société et notamment dans le monde du sport. Tous les sports et tous les niveaux sont concernés. Comment peut-on lutter contre cette masculinité toxique ? Maïa Mazaurette pose la question à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.