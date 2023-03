La Zone Mazaurette - Corinne Diacre : quand les sportives se rebellent

Les footballeuses françaises se rebellent contre leur sélectionneuse, Corinne Diacre, et c’est inédit. Si on est habitués à voir des sportifs transgresser l’autorité, c’est beaucoup plus rare chez les sportives. Et ça témoigne d’une évolution de leurs rapports avec leur hiérarchie, mais aussi de leur professionnalisation.