La Zone Mazaurette – Coupe du monde 2022 : les footballeurs allemands tiennent tête au Qatar

Après quatre jours de mondial, une équipe a finalement osé porter la cause LGBT sur le terrain et ce malgré les menaces de sanction de la FIFA. Cette équipe, c’est celle de l’Allemagne. Privés de brassard LGBT, les footballeurs allemands ont rivalisé d’ingéniosité pour porter leur message jusque dans le stade : gants à motifs arc-en-ciel pour le capitaine, crampons aux semelles arc-en-ciel et photo de groupe au message fort.