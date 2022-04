La Zone Mazaurette : couple et politique font mauvais ménage

Dans sa toute dernière enquête, l’IPSOS nous apprend qu’en France, couple et politique ne font pas toujours bon ménage. Particulièrement lorsque les deux partenaires ne votent pas pour le même parti. On apprend notamment que 53% des Français n’ont jamais été en couple avec une personne du bord politique opposé et 41% n’ont même jamais couché hors de leur famille politique. Plus sérieux encore, l’orientation politique est un facteur décisif dans de nombreuses rencontres. 42% des Français se disent par exemple prêts à quitter un ou une partenaire qui voterait Éric Zemmour. À l’inverse, ils ne sont que 15% à vouloir quitter un ou une partenaire qui voterait Yannick Jadot. Autre grosse information de cette étude IPSOS : les jeunes sont les plus attentifs aux opinions politiques de leur partenaire. La moitié des 18-24 ans refuserait de coucher avec quelqu’un aux opinions opposées.