La zone Mazaurette : dating, infantilisation et ceintures de chasteté

Pendant la pandémie, les célibataires n’ont guère d’autres choix que de se tourner vers les applis de rencontres pour séduire. Ça tombe bien, il en existe désormais des tonnes et elles ont toutes prouvé leur efficacité : d’ailleurs, leur utilisation a bondit de 40% l’année dernière. On aurait tort de croire que ces applis ne sont utilisées que pour les coups d’un soir, puisqu’une étude de l’IFOP assure que la très très grosse majorité des utilisateurs recherchent une relation stable. Le paternalisme est partout, surtout dans la communication de crise du gouvernement ces dernières semaines. A en écouter ses membres, on a presque l’impression d’être redevenus des ados qui font n’importe quoi et qu’on doit punir. Une infantilisation qui commence sérieusement à agacer les Français. On termine enfin avec le phénomène LockTober (contraction de « lock », cadenas en anglais, et « october », octobre) qui veut réhabiliter la ceinture de chasteté. Alors, pas pour empêcher qui le veut de faire ce qu’il veut, mais pour provoquer une frustration avant afin de décupler le plaisir, après.