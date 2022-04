La Zone Mazaurette – Débat Macron-Le Pen : une histoire de body langage

Pendant le débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, leur « body langage » en a peut-être dit autant que leurs mots. Ainsi, on a vu le président sortant relâché sur sa chaise, surjouant la détente pour montrer que son adversaire ne mérite pas d’être prise au sérieux. Face à lui, Marine Le Pen est apparue tendue, très tendue, droite, posée et crispée. Maïa Mazaurette nous décrypte le body langage des candidats.