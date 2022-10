La Zone Mazaurette : décris-moi ton pénis je te dirai qui tu es

Les hommes peuvent être jugés sur leur pénis. Ce constat est le résultat d’une étude très sérieuse menée par Thomas R. Brooks et Stephen Reisen , deux chercheurs américains et qui a été publiée dans la revue Sexuality & Culture. Ces chercheurs expliquent comment certaines personnes associent les différentes formes de pénis à des traits de caractère bien particuliers. Ils ont sélectionné 24 photos de pénis de différentes tailles, épaisseur, pilosité, et ils ont demandé à des personnes anonymes de juger la personnalité des possesseurs de ces pénis. Résultat, les hommes avec un pénis long, large et débroussaillé étaient mieux vus que ceux avec un pénis petit, étroit et poilu. Le préservatif a été inventé pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non-désirées. Le plus vieux jamais retrouvé date de 3400 ans et était dans la tombe de Toutankhamon. Il était en lin très fin trempé dans de l’huile d’olive, et retenu par des bretelles qu’on se nouait autour de la taille. Mais au XIXème siècle, on n’utilisait pas le terme préservatif, on parlait de : gants des dames, peaux divines, chemisettes, redingotes anglaises ou bien capote. Et cette contraception coûtait très cher pour l’époque : l’équivalent actuel de 28 à 40 euros la pièce. C’est l’entreprise de pneus GoodYear qui a révolutionné les préservatifs en lançant une gamme en caoutchouc. Leur coût bien plus abordable participera à la démocratisation de leur usage. 15 000 Ukrainiens se sont inscrits sur un groupe Télégram qui propose une orgie sur la colline Chekavouitsia en cas d’attaque nucléaire. Cette idée est soutenue par une star ukrainienne de la chanson, Verka Serduchka qui était arrivée à la 2ème place à l’Eurovision en 2007. La logistique a été minutieusement pensée : les participants sont invités à porter différentes bandelettes pour signaler leurs préférences sexuelles. Les Ukrainiens résistent à la peur avec leur humour, mais aussi avec leur désir.