La Zone Mazaurette : désir et pouvoir, pipi post-coït et Instagram vs Réalité

C’est désormais une tradition : un invité de Quotidien pose sa question à Maïa Mazaurette. Cette semaine, l’écrivain Franz-Olivier Giesbert se demande donc si le pouvoir est aphrodisiaque ? Une vaste question qui appelle à la réflexion. On imagine souvent un fantasme féminin suscité par l’image du mâle dominant, alors qu’en réalité les femmes ont le fantasme multiple : de l’étudiant fauché au milliardaire en passant par le maçon, le pilote de ligne, le livreur de pizza, la popstar ou le garagiste. Comme toutes les semaines, Maïa Mazaurette répond aussi aux questions que vous vous posez, comme celle d’Olivia qui se demande pourquoi les femmes doivent aller faire pipi après un rapport et à Clémence qui veut savoir comment garder confiance en elle alors que son crush est abonné à des dizaines de filles sur les réseaux sociaux.