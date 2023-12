La Zone Mazaurette : « Dirty Dancing », le film qui a marqué l’éveil sexuel de toute une génération

Cette semaine, Maïa Mazaurette axe sa chronique sexe hebdomadaire sur les couples. Une suite du film culte « Dirty Dancing » serait actuellement en préparation, avec possiblement Harry Styles dans le rôle principal masculin. Le film a marqué l’éveil sexuel de toute une génération et le contenu y est beaucoup plus transgressif qu’il n’y parait. Pour la chronique sexe de Maïa Mazaurette ce vendredi, Audrey-Crespo Mara se demande si la fidélité ne serait pas le meilleur des aphrodisiaques. La chroniqueuse explique que la fidélité est parfois une contrainte et qu’elle peut donc représenter un véritable aphrodisiaque. Elle voit la fidélité comme pas forcément auto-suffisante, et qui doit être meublée avec des influences extérieures. Maïa Mazaurette décrypte l’expression « Walk of shame », qui représente une personne portant les mêmes habits que le jour précédent après avoir découché. La chroniqueuse fait le parallèle avec le célèbre « Walk of fame » de Hollywood. Cette « marche de la honte » est régulièrement au cœur d’histoires de films américains, mais moins en France.