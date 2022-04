La Zone Mazaurette : dites au revoir aux “gros relous” du bureau

On va pouvoir enfin aller au bureau en paix (ou presque). La notion de harcèlement sexuel a été élargie par la loi. Ce qui veut dire ciao les "gros relous". Maïa Mazaurette nous explique très concrètement ce que cela va changer pour nous au quotidien. Avec 60% des Français qui disent avoir déjà été confrontés au sexisme en entreprise, cela va enfin faire bouger les choses. Et si le confinement n’y était pour rien dans la baisse de nos rapports sexuels ? Si plus de personnes ont eu des rapports sexuels en 2021 que lors des périodes de confinement, ce chiffre reste en baisse sur ces huit dernières années. Quand on voit combien de 18-25 ans n’ont pas eu de rapports sexuels l’année passée, on se dit que quelque chose est là aussi en train de changer. Une tendance qui se confirme du côté des États-Unis.