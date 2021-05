La Zone Mazaurette : doit-on forcément être sexy pour être une "vraie" femme ?

Pour être une vraie femme, faut-il forcément être sexy ? La question est posée depuis des générations, mais le débat est de nouveau sur la table depuis ce week-end et la publication du shooting de la chanteuse Billie Eilish pour Vogue UK. La chanteuse, devenue une figure de l’anticonformisme pour ses fans, y pose en corset dans un style rappelant Marilyn Monroe, Madonna ou encore Dita von Teese. Un style à des années lumière des t-shirts et pantalons extra-larges habituellement portés par la jeune femme et qui ne plaît pas vraiment à tout le monde : certains fans se sentent trahis par ce revirement de style de la part de celle qui proposait une vision alternative de la féminité, pas forcément sexualisée. Pourtant, Billie Eilish a elle-même déclaré se sentir « plus femme » depuis cette séance photo. D’où la question à laquelle tente de répondre Maïa Mazaurette : doit-on forcément être sexy pour être une « vraie » femme ? Autre point d’actualité ce mardi : l’annonce du divorce de Bill et Melinda Gates. De quoi répondre à d’autres questions : la richesse protège-t-elle du divorce et l’amour dure-t-il vraiment trois ans ? Comme tous les mardis, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que se posent les couples.