Donald Trump inculpé : d'où viennent les "mug shot" et les "perp talk" ?

C’est officiel : Donald Trump comparaît ce mardi 4 avril devant le tribunal de New York après son inculpation pour avoir acheté le silence de Stormy Daniels, une actrice X avec laquelle il aurait entretenu une relation. Officiel et historique : c’est la première fois qu’un président américain se retrouve dans une telle position. Ces dernières heures, les médias sont donc en boucle sur deux éléments bien connus de la justice américaine : les « mug shot » et le « perp walk ». Le premier désigne ces photos, une de face, l’autre de profil, faite des criminels pour les identifier – une première donc pour un président. L’autre, le « perp walk », désigne cette marche devant les caméras des mis en cause, le plus souvent menottés.