La Zone Mazaurette : d’où vient le doigt d’honneur et pourquoi choque-t-il tout le monde ?

Parce que le mercredi, c’est le jour des enfants, Maïa Mazaurette s’adresse à eux. Cette semaine, elle revient sur l’arrivée du variant Omicron, le dernier né des variants du Covid et leur explique pourquoi on donne des noms grecs aux virus. Maïa Mazaurette revient ensuite sur le geste qui a marqué le week-end et ce début de semaine : le doigt d’honneur d’Éric Zemmour à une Marseillaise. D’où vient le doigt d’honneur ? Pourquoi est-il considéré comme obscène et comme malpoli ? Elle nous dit tout. Enfin, elle répond à Tony, 39 ans, qui se demande comment parler de règles avec sa belle-fille de 12 ans.