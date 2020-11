La zone Mazaurette : du sexe à l’art

En savoir plus sur Yann Barthes

La militante féministe Betty Dodson est morte cette semaine à l’âge de 91 ans. Elle avait consacrée sa vie à l’émancipation sexuelle des femmes : bouquins, dessins, ateliers collectifs, émissions télé, portails internet, Betty Dodson était sur tous les fronts pour aider les femmes à accéder au plaisir, en couple ou toute seule. Si pendant le confinement, la routine s’installe, voici une petite astuce : transformer ses ébats en une véritable œuvre d’art. La marque BLASH vous met à disposition tout ce dont vous avez besoin : de la peinture pour le corps et une bâche pour ne pas ruiner votre salon. Ensuite, il n’y a plus qu’à laisser libre court à son imagination et à son corps.