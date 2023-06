La Zone Mazaurette : Elon Musk vs Mark Zuckerberg, le match des virilités

La compétition entre Elon Musk, patron de Twitter et Mark Zuckerberg, patron de Facebook et Instagram, est avant tout économique. Mais elle pourrait devenir physique à cause d’une information récemment révélée par la presse : Mark Zuckerberg préparerait une application concurrente de Twitter, ce qui n’a pas plu à Elon Musk. C’est ce dernier qui a ouvert les hostilités en se disant prêt à défier son rival dans un combat en cage. Mark Zuckerberg a accepté le défi sur ton plus ou moins ironique et le rendez-vous est donné : le Vegas Octagon, haut lieu des combats d’arts martiaux mixtes où presque tous les coups sont permis. Pourquoi régler leurs différends sur un ring ? Les ingénieurs informaticiens ont longtemps été présentés comme des geeks atrophiés par les milliers d’heures passées devant un écran. Mais dès qu’ils commencent à avoir du pouvoir, leur corps a tendance à changer : Jeff Bezos, le patron d’Amazon, est passé en deux décennies d’une musculature de comptable à un corps d’athlète. Quant à Mark Zuckerberg, il met régulièrement en scène ses séances d’entraînement de jiu-jitsu sur les réseaux sociaux. Elon Musk, de son côté, met en scène une virilité plus trash : il fume des joints en plein podcast et prend des pilules pour maigrir. Quelle image de la virilité va l’emporter sur le ring ?