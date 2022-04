La Zone Mazaurette : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, deux candidats pour deux féminismes

Les droits des femmes s’imposeront-ils dans le débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Le sujet n’est pas au programme, mais quand on sait qu’une majorité de Français considère le féminisme de leur candidat comme un critère important de choix, il aurait pourtant toute sa place. Selon une récente étude IFOP, seuls 30% des Françaises considèrent Emmanuel Macron féministe, contre 49% pour Marine Le Pen. Un chiffre surprenant comparé aux prises de position des deux candidats. En réalité, à travers l’un et l’autre candidat, c’est une vision bien différente du féminisme qui s’exprime.