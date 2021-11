La Zone Mazaurette : en couple, doit-on voter pareil ?

Peut-on être en couple avec quelqu’un qui ne vote pas comme nous ? En France, a priori : pas tellement. Dans les couples français, neuf fois sur dix on sait tout des choix de vote de son partenaire, mais on est en plus sept sur dix à partager la même orientation politique. On en parle avec Maïa Mazaurette.