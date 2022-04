En Ukraine, le viol comme arme de guerre

À chaque reprise de villes ukrainiennes des mains de l’armée russe, on découvre de nouvelles exactions. À Boutcha, l’armée ukrainienne a découvert des centaines de corps de civils, abattus en pleine rue. En temps de guerre, ces crimes ne sont pas les seuls à être commis par les armées. Le viol en est un autre. En Ukraine, les témoignages de ces violences sexuelles commencent à émerger et racontent des situations insoutenables. De tous temps, le viol a été utilisé comme une arme de guerre et les femmes en ont été les premières victimes.