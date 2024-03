La Zone Mazaurette : est-ce du narcissisme de poster des photos viriles ou sexy sur les réseaux sociaux ?

Le vendredi, Maïa Mazaurette aborde les questions sexe dans sa chronique « La Zone Mazaurette ». Comme chaque semaine, elle tente de répondre aux questions de nos invités du soir. Elle revient sur les photos d’Emmanuel Macron publiées cette semaine en tenue de boxeur. Pour la chroniqueuse, lorsqu’on publie des photos sexy de soi-même, c’est en partie pour prendre davantage de confiance. Mais selon les chiffres, le narcissisme n’est pas forcément synonyme de repli sur soi-même. Maïa Mazaurette tente de décrypter s’il est possible de gagner une élection par le sexe. Cela reste extrêmement rare, à l’exception de la destinée de l’actrice porno italienne « La Cicciolina », devenue députée et qui a fondé un parti politique. La sexualité reste souvent superficielle et immorale dans l’imaginaire collectif autour des politiques. Est-ce qu’aimer c’est s’oublier ? Pour Maïa Mazaurette tout dépend du dosage en amour. Il ne faut pas s’oublier totalement dans une relation ce qui amènerait à ne plus montrer nos qualités, défauts mais aussi perdre nos passions. Est-ce une faiblesse d’avouer ses torts ? Pour Maïa Mazaurette, ce n’est est jamais une car une relation où l’on aurait toujours raison se transformerait vite en relation toxique. Savoir admettre que l’on a tort demande énormément de lucidité et d’humilité.

