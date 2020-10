La zone Mazaurette : et pourquoi pas une sexualité non-binaire ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas expérimenter le sexe comme les hommes ? Et les hommes ne pourraient-ils pas découvrir les sensations d’un orgasme féminin ? Casser les codes pour ouvrir une sexualité plus large, moins coincée dans son corps, l’industrie érotique le fait déjà depuis des années. Mais les dernières technologies ont permis de booster l’imagination des créateurs et donc, des utilisateurs. La preuve avec Maïa Mazaurette.