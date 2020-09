La zone Mazaurette : et si on s'insultait sans racisme ni homophobie ?

En savoir plus sur Yann Barthes

L’affaire Neymar vs Alvaro n’en finit plus de faire la Une des journaux sportifs. Pendant la rencontre Paris contre Marseille, l’attaquant brésilien s’est écharpé avec le joueur marseillais qu’il accuse d'avoir tenu des propos racistes. Problème : selon une nouvelle vidéo, Neymar aurait en premier tenu des propos homophobes à l’encontre d’Alvaro Gonzalez. Malheureusement, ce genre d’insultes est monnaie courante dans les stades. Elles sont largement répandues dans la société et se retrouvent donc dans les stades. Et pas l’inverse. Mais peut-on répondre à une insulte par une autre ? Peut-on vraiment « hiérarchiser » les propos choquants ? On en parle avec Maïa Mazaurette.