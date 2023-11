La Zone Mazaurette : Eve Ensler, celle qui a transformé la relation entre le sexe et la parole

Pour entamer sa chronique sexe de ce vendredi, Maïa Mazaurette met en lumière la façon dont notre invitée Eve Ensler a participé à transformer la relation entre le sexe et la parole. En 1996, lors de la création de la pièce « Les Monologues du vagin », les discours autres que ceux entourant le sexe qui prend du plaisir étaient particulièrement tabous. Vingt ans plus tard, le mouvement MeToo naissait. A la National Gallery de Londres, un tableau du peintre espagnol, Diego Velasquez, La Vénus au miroir a été pris pour cible par des militants de l’association « Just Stop Oil ». C’est à coups de marteaux que les activistes ont tenté de détruire la vitre protégeant l’œuvre datant de 1647. Un choix de tableau, représentant la déesse de l’amour et du désir, pas anodin. En 1914, l’ouvre avait déjà été attaquée, cette fois-ci au hachoir suite à la détention d’une suffragette. Eve Ensler demande à Maïa Mazaurette pourquoi est-il important pour les femmes de savoir ce qui leur fait plaisir. La chroniqueuse sexe répond avec brio en soulignant le fait que savoir ce qu’on ne veut pas, est également une manière de se protéger. Ophélie Meunier se demande si les professeurs possèdent-ils réellement un « sex appeal » particulier de par leurs professions. 17% d’entre nous ont déjà fantasmé sur leurs professeurs explique Maïa Mazaurette. Ce sont parfois des figures émotionnelles importantes, proches mais normalement inaccessibles à la fois, et qui font preuve d’autorité. Les membres de la troupe Starmania, Adrien Fruit, et Alex Montembault posent tour à tour leurs questions « sexe » à Maïa Mazaurette. Le sexe peut-il être bon pour la santé mentale et de fait une thérapie contre la dépression ? Selon la chroniqueuse, il ne peut pas soigner la dépression, et pourrait s’avérer être une addiction supplémentaire. Puis, Maïa Mazaurette aborde le sujet de la place du sentiment amoureux dans la relation sexuelle.