La Zone Mazaurette : faut-il lancer une grève du sexe pour un meilleur partage des tâches ménagères ?

Faire une grève du sexe pour dénoncer les inégalités de partage des tâches ménagères dans le couple ? L’idée n’est pas si insensée. Pour preuve : 22 % des femmes ont déjà songé à abandonner les relations sexuelles si leur mari ne se mettait pas sérieusement aux tâches ménagères. Selon une étude de l’IFOP, 16 % d’entre elles admettent même que la paresse de leur partenaire a déjà été un motif de rupture. La répartition égale des tâches ménagères entre partenaires est une marque de respect pour l’autre et pour son désir. Les couples égalitaires sont en effet ceux où les rapports sexuels sont les plus fréquents d’après une étude américaine. Ce vendredi 8 avril, Maïa Mazaurette revient dans sa chronique sur l’importance de ce partage des corvées domestiques et sur son lien direct avec le sexe.