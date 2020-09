La zone Mazaurette : finalement c’est quoi le problème, les seins ou les pénis ?

En savoir plus sur Yann Barthes

En 2020, avec toutes les prouesses technologiques qu’on connait, la conquête de l’espace, l’électronique, la santé, on pourrait croire que les choses ont évoluées et pourtant. Non. Il suffit d’un décolleté pour qu’une femme soit interdite d’entrée dans un musée, à Paris, en France, en 2020. Comme quoi, tout n’est pas encore super bien acquis pour certain. Alors on répète pour ceux du fond : habillée ou pas habillée, une femme fait bien ce qu’elle veut et la réaction qu’on leur oppose en dit bien plus que toutes leurs tenues vestimentaires. La preuve avec cette action des Femen au Musée d’Orsay en tout début de semaine, que Maïa Mazaurette décrypte.