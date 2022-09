La Zone Mazaurette : Giorgia Meloni, l’anti-féministe

Giorgia Meloni l’a emporté ce week-end lors des élections législatives italiennes. La figure du néo-fascisme italien et sa coalition de droite et d’extrême droite sont assurés d’une majorité absolue au Parlement. Que signifie cette victoire pour les femmes italiennes ? Giorgia Meloni n’a jamais caché ses valeurs traditionnalistes, nationalistes et conservatrices sur la place de la femme dans la société. Pourtant, toute sa campagne, Giorgia Meloni l’a passée à mettre en avant sa féminité… selon des codes bien à elle et bien conservateurs.