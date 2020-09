La zone Mazaurette – Haro sur les crop top : et si on éduquait les garçons ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plus d’une semaine, le débat autour de la « tenue républicaine » n’en finit pas. Cette semaine, une étude du pôle sexualité de l’IFOP en remet une couche : 55% des Français veulent interdire le crop top au lycée, 62% les décolletés. Et si, au final, il n’était pas question de ce que portent les jeunes filles, mais plutôt de ce qu’on inculque aux garçons ? Et si, au lieu de les considérer d’emblée comme des obsédés incapables de se contenir face à une jupe, on les éduquait mieux à la sexualité ? On en parle avec Maïa Mazaurette.