La Zone Mazaurette – Hommages à la reine Elizabeth II : où sont les femmes ?

Depuis près d’une semaine, les chaînes d’informations en continu et les réseaux sociaux nous abreuvent des images d’hommages à la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier. Chaque jour, cérémonies et procession du cercueils sont suivis par des milliers de personnes. Maïa Mazaurette aussi a regardé toutes ces images et elle a remarqué un détail qui interpelle : les femmes sont presque toujours absentes de ces cérémonies.