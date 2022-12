La Zone Mazaurette : et si vous offriez des sextoys à Noël ?

Noël arrive à grand pas et vous n’avez pas acheté tous vos cadeaux ? Maïa Mazaurette a la solution : un sextoy. L’idée peut surprendre, mais à l’heure où la magie de Noël peut se décliner en décorations douteuses et costumes sexy, pourquoi pas allier cadeau et plaisir, littéralement. Ce type de cadeau serait apprécié par 81% des hommes et 75% des femmes. Une autre étude moins réjouissante aborde l’infidélité à Noël : quatre hommes infidèles sur cinq vont offrir un cadeau à leur amant ou amante. Les deux-tiers consacreront un budget cadeau plus important que pour celui de leur moitié. Pour finir, une étude dévoile que le soir du réveillon la fréquentation des sites pornographiques diminue de 45%. Le retour des épidémies Covid, grippe et bronchiolite ne doivent pas faire oublier les autres épidémies et notamment celle du Sida. Emmanuel Macron a rendu le préservatif gratuit pour les moins de 25 ans dans les pharmacies à partir du 1er janvier 2023. Les préservatifs sont déjà gratuits dans les centres de dépistage, les plannings familiaux, les infirmeries scolaires et dans certaines associations. Toutes ces adresses sont répertoriées sur le site Sida Info Service. Les hommes peuvent éjaculer sans avoir un orgasme et peuvent avoir un orgasme sans éjaculer. L’anhédonie éjaculatoire ou éjaculation anhédonique est le nom scientifique qui signifie éjaculer sans avoir un orgasme. A l’inverse, avoir un orgasme sans éjaculer s’appelle une injaculation. Le corps humain est si bien fait qu’il peut varier les plaisirs. Les experts conseillent aux initiateurs au plaisir prostatique de ne pas associer le pénis pour ne pas embrouiller le cerveau. Néanmoins, l’orgasme prostatique est difficile à atteindre et il nécessite une bonne connaissance de son corps. Il est fondamental de rajouter des exercices de respiration et de contraction des muscles. Mais toucher le pénis en même temps que la prostate peut procurer des orgasmes explosifs même si techniquement ce ne sont pas des orgasmes prostatiques.