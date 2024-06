La Zone Mazaurette : il y a bien un lien entre taille du pénis et goût pour les armes

Selon une étude très sérieuse qui vient de paraître aux Etats-Unis, le mécanisme de compensation serait un mythe : plus les hommes sont satisfaits de la taille de leur pénis, plus ils sont susceptibles d’être en possession d’une arme à feu. Compenser la taille de son pénis par un fusil d’assaut, une grosse voiture ou une moto ne serait donc pas du tout réaliste. De quoi remettre en question le merchandising des activistes anti-armes.

