La Zone Mazaurette – Iran : la danse comme symbole de liberté et d’espoir

La révolte continue en Iran, plus de six mois après la mort de Mahsa Amini. Tout comme sa répression violente par le régime. En mars, de nombreuses attaques ont ciblé diverses écoles du pays, empoisonnant les jeunes filles qui s’y trouvaient. Mais rien ne semble ébranler la détermination du peuple iranien à dénoncer et à lutter contre le régime des mollahs.