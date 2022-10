La Zone Mazaurette – Iran : les hommes aux côtés des femmes pour défendre leurs droits

Depuis deux semaines, la jeunesse iranienne est dans les rues pour dénoncer un pouvoir patriarcal et misogyne. On voit beaucoup apparaître sur les réseaux sociaux des vidéos de jeunes femmes iraniennes brûlant leur voile ou se coupant les cheveux. En Iran, la lutte pour les droits des femmes n’a jamais cessé depuis l’arrivée au pouvoir, en 1979, de l’Ayatollah Khomeini qui a drastiquement restreint les libertés des Iraniennes. Mais depuis quelques années, on voit de plus en plus d’hommes descendre dans les rues soutenir ce combat pour les droits des femmes. Depuis quinze jours, ils sont des milliers à protester avec les Iraniennes malgré la violence de la répression policière.