La Zone Mazaurette : ISO 3533, la norme qui va sauver nos sextoys (et nous)

C’est un événement dans le monde des sextoys : il aura fallu attendre 2021, mais cette fois, ça y est, la communauté internationale dispose désormais d’une norme pour garantir la sécurité de nos jouets sexuels et donc de nos organes génitaux. Avec la norme ISO 3533, sont désormais exclus les composants toxiques comme les phtalates ou le cadmium ainsi les angles coupants et les surfaces irritantes. La norme prévoit aussi la régulation de la température à la surface de l’objet et une information claire et suffisante à destination du client, notamment sur les dimensions des dits sextoys. Maïa Mazaurette nous dit tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle norme. Comme tous les vendredis, elle répond ensuite à la question de notre invité de la semaine précédente. Cette fois, c’est donc Cyril Dion qui s’interroge : « doit-on organiser politiquement la vie sexuelle ? ». On pourrait penser que sexe et politique n’ont rien à faire ensemble et pourtant, la sexualité, notre sexualité est déjà politiquement organisée. Quand on donne des réductions d’impôts à ceux qui établissent un contrat d’union monogame, quand on décide de l’âge de la majorité sexuelle ou quand on régule la vie des travailleurs du sexe, quand on maintient au pouvoir des personnes mises en cause dans de multiples affaires de violences sexuelles, on mêle déjà la politique à la sexualité.