La Zone Mazaurette : Jacquemus, le plus phallique des discours de mariage

En août 2022, Simon Porte Jacquemus a épousé son compagnon Marco Maestri dans le sud de la France et prononcé un discours dont une phrase est rapidement devenue virale : "J’aime ta b*te". Une hypnose par le pénis ou "dickmatized" extrêmement populaire dans la culture moderne et reprise par plusieurs artistes comme Kiddy Smile dans leurs morceaux. Mais un pénis peut-il réellement capturer notre cœur ?

