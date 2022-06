La Zone Mazaurette : la Belgique décriminalise la prostitution

La Belgique a voté ce mercredi la décriminalisation totale de la prostitution. Une telle mesure serait impensable en France où le travail du sexe est toujours associé au trafic du sexe. La Belgique, elle, ne permet pas cette confusion : tout en décriminalisant la prostitution, les députés ont promis d’aggraver les sanctions en cas de proxénétisme et de violencens. Dans l’histoire du cinéma moderne, on ne compte plus les scènes de sexe traumatisantes pour les actrices et les acteurs. Pour y remédier, pour mieux encadrer les tournages de ces scènes et protéger les professionnels du cinéma, le collectif 50/50 et le comité central d’hygiène et de sécurité du cinéma diffusent depuis plusieurs semaines une série de recommandations.