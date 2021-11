La Zone Mazaurette : la campagne électorale est-elle un truc de bonhomme ?

La France est en pleine campagne pour l’élection présidentielle de 2022 et parmi les candidats prêts à « enfourcher le tigre », on compte plusieurs femmes de poids : Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Anne Hidalgo et, même si elle a été battue, Sandrine Rousseau qui est parvenue à imposer ses thèmes chez les écologistes. Beaucoup de femmes donc, mais ont-elles pour autant la vie facile en politique ? On en parle avec Maïa Mazaurette.