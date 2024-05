La Zone Mazaurette : la femme mature crève enfin l’écran

Autrefois totalement ignorée par le cinéma qui ne voulait pas la voir, la femme de plus de 50 ans commence enfin à voir la lumière du septième art. Sous l’impulsion d’actrices qui, en prenant de l’âge, deviennent réalisatrices et productrices, les romances portées par des femmes mûres reviennent au goût du jour. En atteste le dernier film d’Anne Hathaway "L’idée d’être avec toi" qui offre une histoire d’amour entre un jeune chanteur célèbre et une femme plus âgée. Un tout nouveau genre cinématographique, que le Times magazine appelle le MALF pour Middle-aged lady fantasy (Fantasmes des femmes d’âge moyen en français) qui est en train de totalement se libérer. Pour le meilleur ?

