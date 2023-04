La Zone Mazaurette : la langue, aussi publique qu’intime

Le Dalaï-Lama a présenté « ses excuses pour avoir demandé à un petit garçon de lui sucer la langue ». La séquence, filmée, est depuis partout sur les réseaux sociaux et dans les médias et provoque une vive polémique. Maïa Mazaurette nous explique pourquoi la langue est un organe particulier et très connoté.