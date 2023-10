La Zone Mazaurette : la « liberté artistique », l’argument bancal de Piotr Pavlenski

Maïa Mazaurette revient dans sa chronique « sexe » de ce vendredi sur l’affaire Benjamin Griveaux. Le député LREM et alors candidat à la Mairie de Paris s’était malgré lui retrouvé au cœur d’un déferlement médiatique après la publication de vidéos volées sur internet où il apparaissait en train de se masturber. Quelques heures plus tard, il annonçait son retrait de la vie politique. C’est l’artiste russe, connu pour ses performances particulièrement controversées, Piotr Pavlenski, qui était à l’origine de ces publications. Il vient d’être condamné à six mois de prison ferme et 15 000 euros de dommages et intérêts. Durant le procès, le mis en cause a avancé l’argument de la liberté artistique. Un argument qui ne tient évidemment pas la route. Maïa Mazaurette répond à la question de Red « L’amour est-elle la plus grande force qui régit le monde ? ». La chroniqueuse « sexe », répond par la négative de par la vulnérabilité à laquelle l’amour nous expose, sa possible non-réciprocité. Elle met en avant la faiblesse et la fragilité, qui tout de même rend l’amour précieux. L’un de nos invités du soir, Yotto Ottolenghi se demande quels aliments sont les plus aphrodisiaques. Maïa Mazaurette met en lumière la grenade qui augmente la testostérone aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le gingembre et le safran permettent eux de faire gonfler plus facilement le pénis et le clitoris. Enfin, les huîtres sont bénéfiques à la production de spermatozoïdes. Cependant, tous ces aliments ont un effet seulement sur le corps, et non le désir relié à l’esprit. Pablo Mira, invité exceptionnel de Quotidien pour son spectacle « Passé simple » pose une question « sexe » à Maïa Mazaurette. L’adage « femme qui rit à moitié dans son lit » est-il véridique ? D’après une enquête menée sur 68 000 femmes, l’humour semble pourtant être relégué au loin. C’est la gentillesse, l’encouragement, et l’intelligence qui sont en tête.