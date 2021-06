La Zone Mazaurette : la liberté sexuelle, pour qui et à quelle heure ?

Cette semaine, Maïa Mazaurette revient sur la polémique qui agite l’Afrique du Sud. Dans le pays, les hommes sont autorisés par la loi à avoir plusieurs femmes, ce qui est en revanche rigoureusement interdit aux femmes. Cette injustice, des élus sud-africains souhaitent la faire disparaître. Ils ont en ce sens déposé un texte de loi pour autoriser la « polyandrie ». Des femmes qui ont le droit d’avoir plusieurs partenaires, c’est tellement rare que même le mot consacré est quasiment inconnu. Ça vaut pour l’Afrique du sud, mais ça vaut aussi pour la France. Dans le pays, si le mariage multiple est proscrit par loi, en terme de sexualité, sur le papier les hommes et les femmes sont égaux, la libération sexuelle de mai 68 étant la même pour tout le monde. Mais dans les faits ? Est-on vraiment aussi tolérant avec la liberté sexuelle des femmes qu’on l’est pour celle des hommes ? Dans le reste de l’actualité : le couvre-feu est repoussé à 23h ce mercredi. L’occasion de prolonger ses soirées en terrasse, au ciné ou au resto. D’où cette question : les rencontres sont-elles plus faciles après 21h ? Si on en croit les statistiques des applis de rencontres, oui. Pareil pour celles des lieux de sociabilité : on investit les bars le soir, on va au cinéma pour la séance du soir et on partage plus facilement un dîner qu’un déjeuner entre amis. Autrement dit pour le retour de la drague : vivement mercredi. Sauf si vous faites partie de ceux qui ne tiennent pas du tout à se rapprocher des autres. Après plus d’un an de pandémie, la bise, tradition française, a du plomb dans l’aile.