La Zone Mazaurette : la luminothérapie, dernière solution pour sauver les hommes ?

Le constat du journaliste Tucker Carlson, de la chaîne conservatrice Fox News, est sans appel. Dans son documentaire « La fin des hommes », dont il vient de dévoiler la bande-annonce, l’Américain s’inquiète de la baisse du taux de spermatozoïdes enregistrée ces dernières années. Sa solution pour y remédier et sauver la masculinité : utiliser la luminothérapie par lumière rouge sur les testicules pour faire remonter le taux de testostérone des hommes et au passage, augmenter leur taux de spermatozoïdes. Une technique pas forcément utile comme nous l’explique, ce vendredi 22 avril, Maïa Mazaurette dans sa chronique sexe. Dans la vraie vie comme au cinéma, on a l’impression qu’enchaîner les aventures ou se mettre en couple est devenu une obligation. Pour se conformer au modèle dominant, 24 % des célibataires français ont déjà eu un rapport sexuel avec quelqu’un qui ne leur plaisait pas vraiment. Ils sont même 19 % à avoir eu une relation amoureuse avec quelqu’un qui leur était totalement indifférent.