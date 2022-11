La Zone Mazaurette : la Miviludes alerte sur les dérives sectaires du féminisme et du masculinisme

Le rapport annuel de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, met pour la première fois en lumière des dérives liées aux questions de genre. La Miviludes a recensé plusieurs dérives du féminisme et du masculinisme. On en parle avec Maïa Mazaurette.