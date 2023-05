La Zone Mazaurette : la musculation, nouvelle passion des jeunes

La musculation est désormais le sport favori des jeunes français : 43% des 16-25 ans pratiquent régulièrement ce sport, aussi bien les filles que les garçons. Ils suivent massivement Tibo InShape et Juju Fitcats, respectivement 10 et 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, le couple d’influenceurs qui incarne le corps idéal de cette nouvelle génération : silhouette en V pour les hommes avec des épaules larges et des pectoraux gonflés, de belles épaules et pour les femmes, un ventre plat et des fesses rebondies. D’où vient ce corps idéal de 2023, bien différent de celui de 1980 ou 1950 ? Avant, on ne parlait pas de musculation mais de “centres de silhouettes”, surtout fréquentés par les femmes. Pour elles, il s’agissait de maigrir et de s’embellir alors que pour les hommes, on valorisait une silhouette exagérée, veines apparentes, le haut du corps le plus large possible avec une taille toute fine. Aujourd’hui, les jeunes recherchent une silhouette la plus sculptée et définie possible. Leur mantra est le suivant : prendre de la masse puis s’assécher pour obtenir des muscles saillants. Ce corps fait son apparition au tout début des années 2000 avec l’avènement des films Marvel et DC Comics et leurs superhéros en costumes moulants. Les acteurs doivent obtenir dans la vraie vie des silhouettes habituellement dessinées sur le papier. Le canon de la beauté musclée se répand partout dans le cinéma mais aussi le monde du hip-hop et celui du sport avec la starification du corps de certains sportifs comme Cristiano Ronaldo. Alors que les muscles apparents étaient plutôt associés à des physiques plus bourrus tels que Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger, ils sont aujourd’hui une véritable norme de beauté.