La Zone Mazaurette : la pornographie influence-t-elle la sexualité des ados ?

Tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe, le couple et le corps. Cette semaine, elle répond à la journaliste Caroline Roux qui se demande si la pornographie peut influencer la sexualité des ados ? Elle répond également à Julien Bellver qui s’est demandé si on pouvait faire l’amour dans l’espace et enfin, elle répond à une question inspirée par Jean-Luc Mélenchon : à quand le sexe olfactif ?