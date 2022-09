La Zone Mazaurette : la reine Elizabeth II était-elle féministe ?

En 70 ans de règne, quel impact a eu la reine Elizabeth II sur les droits des femmes et, plus largement, sur leur représentation ? En sept décennies, la souveraine a montré une détermination et un courage peu commun : pendant la Seconde guerre mondiale, elle a été le seul membre de la famille royale à s’engager dans l’armée et en tant que mécanicienne qui plus est. Elizabeth II c’est aussi une passionnée d’automobile, qui ne recule jamais devant l’envie de conduire elle-même ses propres voitures. Y compris lors de la venue du prince d'Arabie saoudite, alors même qu’à cette époque, les femmes n’ont pas le droit de conduire dans le pays. Au-delà de ces symboles, le règne d’Elizabeth II est marqué par des avancées majeures en termes de féminisme : droit à l’avortement, à la contraception, instauration de lois anti-discriminations au travail, défense des victimes de violences conjugales, …